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«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»

«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»
Футбол / Италия

В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 34-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Милинковича-Савича. В начале второго тайма хавбек Эмануэл Вигнато вывел «Кьево» вперёд. Спустя две минуты преимущество гостей увеличил полузащитник Перпарим Хетемай. В середине второй половины нападающий римлян Фелипе Кайседо сократил разницу в счёте.

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Италии

«Дженоа» — «Торино» — 0:1

«Эмполи» — СПАЛ — 2:4

«Удинезе» — «Сассуоло» — 1:1

«Болонья» — «Сампдория» — 3:0

«Кальяри» — «Фрозиноне» — 1:0.

Турнирная таблица Серии А доступна на «Чемпионате».

Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Лацио
Рим
1 : 2
Кьево
Верона
0:1 – Вигнато – 49, 0:2 – Хетемай – 51, 1:2 – Кайседо – 67
Удаления: Милинкович-Савич, 34, Альберто, 90+6 – нет
Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Дженоа
Генуя
0 : 1
Торино
Турин
0:1 – Ансальди – 58
Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Эмполи
Эмполи
2 : 4
СПАЛ
Феррара
1:0 – Капуто – 22, 1:1 – Петанья – 38 (пен), 1:2 – Флоккари – 44, 2:2 – Траоре – 47, 2:3 – Петанья – 60, 2:4 – Антенуччи – 88
Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
1 : 1
Сассуоло
Сассуоло
0:1 – Сенси – 31, 1:1 – Лирола – 80 (автогол)
Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Болонья
Болонья
3 : 0
Сампдория
Генуя
1:0 – Тонелли – 54 (автогол), 2:0 – Пульгар – 69, 3:0 – Орсолини – 83
Италия - Серия А. 33-й тур
20 апреля 2019, суббота. 16:00 МСК
Кальяри
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 – Педро – 27 (пен)
Удаления: Фараго, 79 – нет
Команда нанесла 47 ударов (18 в створ) и не забила. Это может стоить ей ЛЧ
Космически не повезло.
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