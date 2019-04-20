«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»

В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 34-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Милинковича-Савича. В начале второго тайма хавбек Эмануэл Вигнато вывел «Кьево» вперёд. Спустя две минуты преимущество гостей увеличил полузащитник Перпарим Хетемай. В середине второй половины нападающий римлян Фелипе Кайседо сократил разницу в счёте.
Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Италии
«Дженоа» — «Торино» — 0:1
«Эмполи» — СПАЛ — 2:4
«Удинезе» — «Сассуоло» — 1:1
«Болонья» — «Сампдория» — 3:0
«Кальяри» — «Фрозиноне» — 1:0.
Турнирная таблица Серии А доступна на «Чемпионате».
Команда нанесла 47 ударов (18 в створ) и не забила. Это может стоить ей ЛЧ
Космически не повезло.