«Лацио» дома проиграл «Кьево», «Торино» оказался сильнее «Дженоа»

В матче 33-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Кьево» из Вероны. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 34-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве из-за удаления полузащитника Сергея Милинковича-Савича. В начале второго тайма хавбек Эмануэл Вигнато вывел «Кьево» вперёд. Спустя две минуты преимущество гостей увеличил полузащитник Перпарим Хетемай. В середине второй половины нападающий римлян Фелипе Кайседо сократил разницу в счёте.

Результаты других матчей 33-го тура чемпионата Италии

«Дженоа» — «Торино» — 0:1

«Эмполи» — СПАЛ — 2:4

«Удинезе» — «Сассуоло» — 1:1

«Болонья» — «Сампдория» — 3:0

«Кальяри» — «Фрозиноне» — 1:0.

Турнирная таблица Серии А доступна на «Чемпионате».