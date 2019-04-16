Команда нанесла 47 ударов (18 в створ) и не забила. Это может стоить ей ЛЧ

Даже если вы совершенно не следите за итальянским футболом (ну, мало ли), но читаете «Чемпионат», то точно знаете, что «Аталанта» — особенная команда. Небогатые провинциалы из Бергамо (твёрдое место во второй десятке Серии А по бюджету) играют в доминирующий футбол (в этом сезоне владеют мячом больше «Ювентуса) и забивают больше всех в Италии, после того же Ювентуса». «Аталанта» третий сезон подряд идёт в зоне еврокубках и не проваливается, играя на два фронта, и это при том, что ежегодно распродают лидеров. Причина успехов – особенный тренер.

Джан Пьеро Гасперини в дебютный сезон умудрился поднять «Аталанту» на четвёртое место в Серии А. На его лекции приезжал Хосеп Гвардиола (на тот момент – уже победитель Лиги чемпионов). Под его руководством 28-летний Дуван Сапата заново учится играть в футбол и забивает за восемь месяцев больше, чем за два предыдущих года. Его 3-4-3 с смертельными фланговыми прорывами – даже более устойчивая к переменам конструкция, чем 4-3-3 Сарри.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Нынешний сезон складывает для «Аталанты» неплохо: и по спортивным, и по финансовым показателям. Самое дорогое в истории клуба приобретение – Сапата (14 млн евро) – уже окупилось. Выплаты за Кристанте и Кессье будут приходить ещё в течение года, а команда уже привыкла играть без них. В Кубке Италии Гасперини вынес «Ювентус» со счётом 3:0 и уже не проиграл первый полуфинал «Фиорентине». В чемпионате «Аталанта» пока шестая, но отстаёт от зоны Лиги чемпионов всего на два очка. А могла не отставать ни на одно – если бы не вчерашний ненормальный матч с «Эмполи».



Всё начиналось более или менее обычно: злой аутсайдер, который так отчаянно борется за выживание, что пару недель назад прибил «Наполи», с первых минут стал упираться, и даже провёл пару хороших атак. Два удара за шесть минут, один из которых заставил Голлини поработать – неплохо для 17-й команды чемпионата, которая играет в гостях. Правда, следующего удара по воротам Голлини пришлось ждать ещё 80 минут. А то, что происходило в течение этих 80 минут, трудно описать.

Лучше всего это сделать с помощью нескольких цифр и картинок.



Карта ударов по воротам.

«Аталанта» пробила по воротам «Эмполи» 47 раз. Из них 33 раза – из пределов штрафной, из них шесть раз – из пределов вратарской. 18 ударов пришлись в створ. В течение трёх добавленных ко второму тайму минут игроки «Аталант» нанесли пять ударов. Вратарь «Эмполи» совершил 17 сейвов: это лучший показатель за всё время, что в Италии ведётся статистика сейвов. После ещё одного удара защитник выбил мяч с линии ворот.

Так выглядит тепловая карта гостей. Большое красное пятно – это Бартломей Дронговский, который вступал в игру чаще девяти полевых игроков своей команды и установил рекорд Италии по сейвам.

И ещё кое-что о рекордах. Это единственная игра в сезоне во всех топ-лигах, в которой созданные моменты превышают пять ожидаемых голов, и в которой не было забито ни одного гола. Во всех остальных играх с сопоставимыми показателями (5xG и выше) было забито как минимум по два гола. Рекордное невезение.

Статистика ожидаемых голов учитывает только те моменты, которые кончились ударами. В ней никак не отражены другие эпизоды, в которых «Аталанта» могла забить. Например, на 22-й минуте, когда Дуван Сапата был первым на добивании, но промахнулся по мячу. Вообще, Сапате не везло больше других: у него семь ударов из пределов штрафной, и большая их часть прошла мимо. По этому матчу трудно понять, что речь идёт об открытии сезона, одном из лучших бомбардиров чемпионата и новой цели больших итальянских клубов.

Он забил 15 голов с начала зимы, хотя год назад был никому не нужен. Как это? История о том, как важно найти свою команду.

Видеообзор матча

«Аталанта» не выиграла и осталась в двух очках от Лиги чемпионов. В оставшихся шести турах команде Гасперини ещё играть с «Наполи», «Лацио» и «Ювентусом», так что этих двух очков может сильно не хватить. Но это не отменяет того факта, что «Аталанта» проводит выдающийся сезон.



Матч, в котором «Аталанте» космически не повезло, – экстремальное отражение тенденции, присущей ей на протяжении всего сезона. Дисциплинированным игрокам Гасперини не хватает класса в момент завершения атак. Команда забралась высоко, но по качеству созданных моментов должна быть ещё выше. На третьем месте, выше обоих миланских клубов. Подводит реализация. Только из-за неё «Аталанта» не лидирует по количеству забитых голов и не набрала на семь очков больше.



В статье использованы материалы Opta и Understat.



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