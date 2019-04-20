«Марсель» обыграл «Генгам» в Лиге 1

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Генгам» уступил «Марселю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Генгаме на стадионе «Стад дю Рудуру». Обслуживал матч арбитр Микаэль Лесаж.

Счёт был открыт на 4-й минуте. Автором гола стал Луис Густаво. В конце первого тайма преимущество марсельцев увеличил Лукас Окампос, которому ассистировал Флорьян Товен. В начале второй половины разрыв в счёте сократил Йени Атито Нгабакого с передачи Мехди Мергема. В компенсированное время третий гол забил Валер Жермен с паса Кевина Стротмана.

«Марсель», набрав 54 очка, вышел на четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. От третьего места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, марсельцы отстают на пять очков. «Генгам» (24) остался в зоне вылета, на 19-м месте.