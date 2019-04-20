Тугарев пропустит месяц из-за травмы пальца

Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев пропустит один месяц из-за травмы. 20-летний игрок выбил палец на тренировке. Сейчас он передвигается на костылях, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Тугарев является воспитанником «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» форвард выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в пяти матчах.

«Локомотив», набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В игре 25-го тура команда Юрия Сёмина встретится с «Ростовом». Матч пройдёт в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 24 апреля и начнётся в 19:00 мск.

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