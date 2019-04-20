Сёмин — о ничьей с ЦСКА: очко — движение вперёд

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результат домашнего матча 24-го тура с ЦСКА (1:1).

«Хороший матч. Очень напряжённый. Жалко, что закончился вничью. Мы уже от двух команд будем отставать в таблице. На мой взгляд, мы проиграли последние 15 минут первого тайма. Нужно было выдержать давление, а мы не смогли. Второй тайм был полностью нашим. Замены положительно сказались. У Игнатьева травма, но, чтобы поменять его на Идову, пришлось делать двойную замену. Очко — движение вперёд. Я всегда так говорил», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Железнодорожники», набрав 43 очка, занимают второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «армейцы» (41) — четвёртое.