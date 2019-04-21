Аршавин — о покере в ворота «Ливерпуля»: событие, которое ничем не объяснить

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил матч английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», когда забил в ворота мерсисайдцев четыре мяча. Сегодня, 21 апреля, покеру Аршавина на стадионе «Энфилд» исполняется 10 лет.



«Был ли тот матч лучшим в карьере? По результату и по memory, памяти для всех людей, — да. А по футболу — конечно же нет. Я не так часто вспоминаю о том матче, хотя в последние три месяца мне о нём достаточно регулярно напоминают. Если честно, это событие, которое ничем не объяснить. Просто вот так всё совпало в том матче», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «360».



Напомним, матч 33-го тура чемпионата Англии сезона-2008/09 «Ливерпуль» — «Арсенал» завершился со счётом 4:4.