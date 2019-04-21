«Краснодар»: сожалеем, что на матче с «Зенитом» почти 700 мест оказались пустыми

Пресс-служба «Краснодара» на странице клуба в «Инстаграме» выступила с заявлением относительно пустых мест на домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом». Встреча завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 3:2.

«Мы сожалеем, что на матче «Краснодар» — «Зенит» почти 700 мест на трибунах нашего стадиона остались пустыми. «Краснодар» выделил 2670 мест для гостевой команды, согласно официальной заявке питерского клуба. Однако в итоге занято было около 2000 из них.

У футбольного клуба «Краснодар» не оставалось времени для организации новой зоны безопасности. Нам искренне жаль, что ещё несколько сотен любителей футбола в итоге не смогли попасть на матч», — говорится в сообщении «быков».

Фото доступно на странице «Краснодара» в «Инстаграме».

«Зенит», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Второе место занимает московский «Локомотив» (43), третье — «Краснодар» (42).