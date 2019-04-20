Радимов: Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов эмоционально отреагировал на победу первой команды в выездном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).

«Мы чемпионы, мы чемпионы, мы чемпионы! Единожды присягнув — до смерти стоять… Вам, москвичи, этого не понять. Город над вольной Невой, где болеют за «Зенит» родной! Семак, гуляем! Мосты, корюшка, шаверма, поребрик», — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

«Зенит», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Второе место занимает московский «Локомотив» (43), третье — «Краснодар» (42).

В 25-м туре команда из Санкт-Петербурга на своём поле встретится с московским «Динамо». Встреча состоится 24 апреля и начнётся в 21:00 мск.