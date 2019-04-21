«Спартак» — «Енисей»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Енисей». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли ассистентов выступят Егор Болховитин и Дмитрий Жвакин. Резервный рефери — Евгений Турбин.



В первом круге турнира встреча «Енисей» — «Спартак» завершилась победой московской команды со счётом 3:2.



«Спартак» набрал 36 очков в 23 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. «Енисей» (13) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит» (51).