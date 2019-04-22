Бердыев: «Рубин» играл неплохо, фрагментами даже смотрелся хорошо

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с «Уралом». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо. Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации.

Доволен ли качеством игры своей команды? Фрагментами да.

Почему команда подсела во второй половине? Нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодёжи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Бердыева пресс-служба клуба.

«Урал», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (30) остался на 10-м месте.