Парфёнов: наш космонавт сегодня воодушевил обе команды

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал домашнюю победу над «Рубином» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги над «Рубином» (2:1).

«Наш космонавт сегодня воодушевил обе команды. Забили два быстрых гола. Во втором тайме замены усилили нашу игру. В конце можно было сыграть спокойнее. Но хотели забить ещё, поэтому получали ответные опасные атаки», — приводит слова Парфёнова «твиттер» «Урала».

В турнирной таблице чемпионата России «Урал» поднялся на 11-е место, сравнявшись по набранным очкам с «Рубином», который расположился строчкой выше. В активе команд — по 30 очков. В следующем туре «Урал» отправится в гости к «Крыльям Советов». Игра состоится в четверг, 25 апреля. Её начало — в 18:30 мск.