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Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Сиэтл»

Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Сиэтл»
Футбол / Прочие турниры

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» дома разгромил «Сиэтл Саундерс» — 4:1. В составе победителей дублем отметился экс-игрок «Арсенала» Карлос Вела. Также отличились Эдуард Атуэста и Кристьян Рамирес. У гостей голом отметился Гарри Шипп.

«Лос-Анджелес» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в девяти матчах. «Сиэтл» потерпел первое поражение в сезоне и остался на третьей позиции с 16 баллами.

В другой встрече «Ди-Си Юнайтед» дома уступил «Нью-Йорк Сити» — 0:2.

Счёт на 35-й минуте с передачи Араужо Эбера открыл Йонуц Митрицэ. Во втором тайме Эбер также отметился голом. В конце первого тайма экс-игрок «Москвы» Максимильяно Моралес не реализовал пенальти.

Несмотря на поражение, «Ди-Си Юнайтед» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 14 очками. «Нью-Йорк» (8) – девятый.

MLS - Высшая лига футбола
22 апреля 2019, понедельник. 02:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
4 : 1
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
1:0 – Вела – 11, 2:0 – Атуэста – 39, 2:1 – Шипп – 51, 3:1 – Вела – 55, 4:1 – Рамирес – 61
MLS - Высшая лига футбола
21 апреля 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
0 : 2
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
0:1 – Митрицэ – 35, 0:2 – Эбер – 56
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