Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Сиэтл»

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» дома разгромил «Сиэтл Саундерс» — 4:1. В составе победителей дублем отметился экс-игрок «Арсенала» Карлос Вела. Также отличились Эдуард Атуэста и Кристьян Рамирес. У гостей голом отметился Гарри Шипп.

«Лос-Анджелес» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 22 очка в девяти матчах. «Сиэтл» потерпел первое поражение в сезоне и остался на третьей позиции с 16 баллами.

В другой встрече «Ди-Си Юнайтед» дома уступил «Нью-Йорк Сити» — 0:2.

Счёт на 35-й минуте с передачи Араужо Эбера открыл Йонуц Митрицэ. Во втором тайме Эбер также отметился голом. В конце первого тайма экс-игрок «Москвы» Максимильяно Моралес не реализовал пенальти.

Несмотря на поражение, «Ди-Си Юнайтед» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции с 14 очками. «Нью-Йорк» (8) – девятый.