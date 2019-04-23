«Зенит» разгромил «Динамо» в молодёжном первенстве, «Локомотив» победил «Ростов»

В 25-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Динамо». Матч состоялся на МСА «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Сине-бело-голубые вышли вперёд в начале второго тайма – на 47-й минуте голом отметился защитник Владислав Молчан. На 69-й минуте он оформил дубль, а спустя три минуты точку в противостоянии поставил нападающий «Зенита» Никита Симдянкин.

В другом матче 25-го тура первенства молодёжных команд «Ростов» на своём поле встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 0:2.



«Железнодорожники» вышли вперёд на 40-й минуте усилиями полузащитника Никиты Шищенко. На 63-й минуте окончательный счёт установил форвард Тимур Сулейманов.

Также сегодня встречались «молодёжки» «Рубина» и «Уфы». Командам не удалось выявить победителя, счёт матча – 0:0.