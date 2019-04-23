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«Зенит» разгромил «Динамо» в молодёжном первенстве, «Локомотив» победил «Ростов»

«Зенит» разгромил «Динамо» в молодёжном первенстве, «Локомотив» победил «Ростов»
Футбол / РПЛ

В 25-м туре молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Динамо». Матч состоялся на МСА «Петровский» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Сине-бело-голубые вышли вперёд в начале второго тайма – на 47-й минуте голом отметился защитник Владислав Молчан. На 69-й минуте он оформил дубль, а спустя три минуты точку в противостоянии поставил нападающий «Зенита» Никита Симдянкин.

Россия - Молодёжное первенство. 25-й тур
23 апреля 2019, вторник. 12:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
3 : 0
Динамо-мол.
Москва
1:0 – Молчан – 47, 2:0 – Молчан – 69, 3:0 – Симдянкин – 72

В другом матче 25-го тура первенства молодёжных команд «Ростов» на своём поле встречался с «Локомотивом». Игра прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 0:2.

«Железнодорожники» вышли вперёд на 40-й минуте усилиями полузащитника Никиты Шищенко. На 63-й минуте окончательный счёт установил форвард Тимур Сулейманов.

Россия - Молодёжное первенство. 25-й тур
23 апреля 2019, вторник. 12:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
0 : 2
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Шищенко – 39, 0:2 – Сулейманов – 62

Также сегодня встречались «молодёжки» «Рубина» и «Уфы». Командам не удалось выявить победителя, счёт матча – 0:0.

Россия - Молодёжное первенство. 25-й тур
23 апреля 2019, вторник. 11:30 МСК
Рубин-мол.
Казань
0 : 0
Уфа-мол.
Уфа
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