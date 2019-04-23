Хёнесс: Гнабри стал самым большим сюрпризом для «Баварии» в нынешнем сезоне

Президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что нападающий Серж Гнабри стал самым большим сюрпризом для мюнхенского клуба в нынешнем сезоне.



«Перед стартом текущего сезона мы решили, что стоит вернуть Гнабри в команду и посмотреть, что он сможет продемонстрировать на поле. Теперь он постоянно играет в основе, на Сержа приятно смотреть. Гнабри — самый большой сюрприз для „Баварии“ в нынешнем сезоне. Конечно, в положительном смысле», — приводит слова Хёнесса Kicker.



Напомним, что Гнабри выступает за «Баварию» с 2017 года — тогда хавбек подписал контракт на три года. Один сезон форвард провёл в аренде в «Хоффенхайме», после чего вернулся в «Баварию». Ранее стало известно, что интерес к футболисту проявляет «Милан».