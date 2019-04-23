«Алавес» — «Барселона»: Видаль и Дембеле выйдут с первых минут, Месси — в запасе

Стали известны стартовые составы «Алавеса» и «Барселоны» на матч 34-го тура испанский Примеры. Встреча состоится сегодня, 23 апреля, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Алавес»: Пачеко, Вигарай, Наварро, Лагуардия, Эли, Дуарте, Вакасо, Пина, Ролан, Кальери, Бастон.



«Барселона»: тер Штеген, Пике, Семеду, Юмтити, С. Роберто, Видаль, Аленья, Бускетс, Коутиньо, Суарес, Дембеле.

«Алавес» набрал 46 очков в 33 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (77) — на первом месте в таблице чемпионата Испании. В тройку лидеров соревнования также входят мадридские клубы — «Атлетико» (68) и «Реал» (64).