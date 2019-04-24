Стерлинг объяснил, почему выбрал игроком года Кейна, а не ван Дейка

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг рассказал, почему решил выбрать лучшим футболистом года в английской Премьер-лиге нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна, а не защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.



«Здорово, когда тебя признают таким образом, но, честно говоря, я не хочу получить эту награду, если мы не станем чемпионами. Сейчас я лишь хочу выиграть Премьер-лигу, Кубок Англии, а уже потом думать о наградах, хоть они и вручаются раньше. Без побед в турнирах индивидуальные призы не будут значить много для меня.



Я проголосовал за Гарри Кейна, потому что каждый год он забивает кучу голов и многое делает для команды, отдавая всего себя. Все говорили о ван Дейке. Я знал, что он получит много голосов, поэтому решил отдать свой тому, кто, на мой взгляд, больше других соответствует его уровню. Я знаком с Кейном по работе в сборной Англии и знаю, как он усердно работает», — цитирует Стерлинга Goal.com.

Стерлинг: ван Дейк выбрал меня игроком года? Вау. Кажется, я отдал голос Кейну