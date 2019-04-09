Стерлинг: ван Дейк выбрал меня игроком года? Вау. Кажется, я отдал голос Кейну

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о решении защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка выбрать его в голосовании за лучшего футболиста нынешнего сезона английской Премьер-лиги.



«Ван Дейк проголосовал за меня? Не может быть, не говорите мне этого. Вау. Скандал!



Честно говоря, не помню, кому я отдал голос. Кажется, я проголосовал за Гарри Кейна», — приводит слова Стерлинга Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.



В 28 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии на счету Стерлинга 15 голов и 12 результативных передач, также он получил 2 жёлтые карточки. «Ливерпуль» с 82 очками в активе возглавляет турнирную таблицу первенства. «Манчестер Сити» (80) — второй, но имеет игру в запасе.

Ван Дейк назвал Стерлинга лучшим игроком АПЛ