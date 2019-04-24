М. Кержаков рассказал, как начал получать оскорбления за отказ делиться деньгами

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о просьбах о помощи, которые он получает от незнакомых людей.

«Как-то в Каспийске мы возвращались поздно вечером, к нам пришёл человек, который смотрел за стадионом, мы с ним поболтали. Я спросил, почему так поздно горит свет. Он ответил, что в прачечной работница, у неё проблемы с сыном… У меня просто спонтанно появилась идея: у меня в комнате лежали деньги, я даже не знал, какая сумма, нам давали премиальные. Я взял конверт, пошёл и отдал ей. Попросил, чтобы она никому не говорила.

После этого случая ко мне стали много обращаться. Наверное, она кому-то рассказала, и понеслось. Стали приходить бесконечные просьбы. Ты не можешь всем помочь, и тебя разрывает от этого. В некоторых случаях были оскорбления, когда я не отвечал», — сказал Кержаков в интервью, опубликованном на YouTube-каналe «Lookyanov».