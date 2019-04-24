Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Анжи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в гостевом матче РПЛ

«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:1.

Уже на 2-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов открыл счёт в матче. В начале второго тайма, на 49-й минуте, главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота грозненской команды. 11-метровый удар по воротам успешно исполнил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

Грозненский «Ахмат» набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 3-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 24 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 – Семёнов – 2, 1:1 – Классон – 49 (пен)
Удаления: нет – Мартынович, 90+4
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент