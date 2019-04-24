«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в гостевом матче РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:1.



Уже на 2-й минуте защитник «Ахмата» Андрей Семёнов открыл счёт в матче. В начале второго тайма, на 49-й минуте, главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота грозненской команды. 11-метровый удар по воротам успешно исполнил полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.



Грозненский «Ахмат» набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 3-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 51 очко в 24 матчах.