Кин: игроки «МЮ» бросили Моуринью под автобус, они так же поступят и с Сульшером

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов манкунианской команды, которая накануне уступила дома «Манчестер Сити» со счётом 0:2 и осталась на шестом месте в таблице АПЛ.

«Я всегда заинтригован, когда после матчей игроки говорят: „Мы проявим себя в следующей игре“. Ты должен проявлять себя в каждом матче. Не важно, за кого играешь, ты должен проявлять себя в каждой игре. Я не верю обещаниям этой группы игроков, что они как-то отреагируют. Это те же игроки, что бросили Моуринью под колёса автобуса, и они точно так же поступят с Сульшером.

В этом клубе слишком много тех, кто обманывает, чтобы «Манчестер Юнайтед» смог вернуться на вершину. Даже разговоры, как клуб может занять место в топ-4, говорит о том, как изменились стандарты клуба на поле и за его пределами", — цитирует Кина Sky Sports.