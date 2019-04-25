«МЮ» пропустил 50 голов в чемпионате за один сезон впервые за 40 лет

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2), который состоялся накануне, 24 апреля, на стадионе «Олд Траффорд».



Как сообщает Bleacher Report в «Твиттере», «красные дьяволы» достигли отметки в 50 пропущенных мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. В последний раз «Манчестер Юнайтед» пропускал столько 40 лет назад – в сезоне-1978/79. Примечательно, что тогда формат соревнования был другим и в нём участвовали 22 команды, а не 20. Чемпионом по итогам той кампании стал «Ливерпуль».



«Манчестер Юнайтед» после 35 туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 64 очка. Отставание «красных дьяволов» от четвёртой строчки, гарантирующей участие в Лиге чемпионов, составляет три очка.