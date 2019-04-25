Кейсуке Хонда стал партнёром по бизнесу американского актёра Уилла Смита

Бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за «Мельбурн Виктори», инвестировал средства в киберспорт, сообщает Calcio e Finanza.

По информации источника, японский футболист вместе с другими партнёрами, в числе которых оказались голливудский актёр Уилл Смит и Стэнфордский университет, вложили деньги в сумме $ 46 млн в организацию Gen.G, которая осуществляет деятельность в киберспортивной деятельности.

Комментируя своё решение, Хонда сказал: «Мы решили инвестировать в Gen.G, чтобы вывести эту невероятную команду на вершину отрасли их деятельности. Мы с нетерпением ждём начала совместной работы с Gen.G для продвижения индустрии киберспорта по всему миру».

Хонда выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2014 года. Всего в составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей.