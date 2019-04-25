Кокорин: извинился перед Паком, обнял одной рукой за плечо, другой — пожал руку

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда начал давать показания по своему участию в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Мы отошли всей компанией и пытались понять, где Пашин телефон. Вернулись к столу. Мне было неудобно за всю ситуацию. Я извинился перед администратором, а затем перед Паком. Мы постояли спокойно. Он тоже сказал, что извиняется, потому что не хотел таких последствий. Пожали руки. На видео этого нет, видно только похлопывание? Там есть соответствующие движения. Я обнимал одной рукой за плечо, другой жал руку. Как и с администратором. Мы вышли на улицу через второй выход. Перед Паком извинился раза четыре», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».