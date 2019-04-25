«Арсенал» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Спартака» определились с составами на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачёв, Мирзов, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Берхамов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

«Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон Лукас, Ташаев, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо Санабрия, Фернандо, Зе Луиш.

Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Ещенко, Мамин, Глушаков, Ломовицкий, Игнатов, Ханни, Глушенков, Мелкадзе.

Матч «Арсенал» — «Спартак» состоится сегодня, 25 апреля, в Туле на стадионе «Арсенал» и начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.