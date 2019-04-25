«Севилья» разгромила «Райо Вальекано», один из мячей забил Промес

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры между «Севильей» и «Райо Вальекано». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Победу в игре со счётом 5:0 одержали хозяева.

Первый мяч в матче был забит бывшим игроком «Спартака» Квинси Промесом на 55-й минуте. Уже через две минуты Мунир Эль-Хаддади закрепил преимущество своей команды. На 62-й минуте он же довёл счёт до крупного. На 70-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Виссам Бен-Йеддер. Точку в игре поставил Бриан Хиль на 86-й минуте.

«Севилья» поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хоакина Капарроса набрала 55 очков. «Райо Вальекано» занимает последнее 20-е место, имея в активе всего 28 очков.