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«Севилья» разгромила «Райо Вальекано», один из мячей забил Промес

«Севилья» разгромила «Райо Вальекано», один из мячей забил Промес
Футбол / Испания

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры между «Севильей» и «Райо Вальекано». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Победу в игре со счётом 5:0 одержали хозяева.

Первый мяч в матче был забит бывшим игроком «Спартака» Квинси Промесом на 55-й минуте. Уже через две минуты Мунир Эль-Хаддади закрепил преимущество своей команды. На 62-й минуте он же довёл счёт до крупного. На 70-й минуте четвёртый гол в ворота гостей забил Виссам Бен-Йеддер. Точку в игре поставил Бриан Хиль на 86-й минуте.

«Севилья» поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Хоакина Капарроса набрала 55 очков. «Райо Вальекано» занимает последнее 20-е место, имея в активе всего 28 очков.

Испания - Примера. 34-й тур
25 апреля 2019, четверг. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 – Промес – 55, 2:0 – Эль-Хаддади – 57, 3:0 – Эль-Хаддади – 62, 4:0 – Бен-Йеддер – 70, 5:0 – Хиль – 86
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