Гвардиола назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в истории АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в Премьер-лиге эмоционально высказался о своей команде. Победа позволила «горожанам» снова выйти в лидеры в турнирной таблице АПЛ.

«Вот почему мы лучшая команда, которую когда-либо видела эта лига. Завоевать титул сложно, потому что есть ещё три игры. Мы всё ещё должны выиграть все наши оставшиеся матчи. Я сказал игрокам отдыхать, расслабляться, не разговаривать слишком много, не смотреть телевизор, просто хорошо питаться и спать, потому что в воскресенье у нас ещё одна сложная игра.



Потом у нас будет восемь дней на подготовку к „Лестер Сити“, затем ещё одна неделя на подготовку к „Брайтону“. Надеюсь, им не понадобятся очки, чтобы не ложиться спать!» — цитирует Гвардиолу The Sun.