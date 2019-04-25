Гвардиола: и «Манчестер Сити», и «Ливерпуль» заслуживают чемпионского титула

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в перенесённом матче 31-го тура АПЛ поделился мнением о противостоянии с «Ливерпулем» за чемпионский титул.

«На мой взгляд, и мы, и «Ливерпуль» заслуживаем титула. Команда, которая финиширует второй, не должна расстраиваться, потому что она сделает всё возможное.

Мы набрали 89 очков, а «Ливерпуль» – 88. Ничего не ясно, потому что осталось по три матча. Невероятная ситуация. Нам по-прежнему нужно выигрывать оставшиеся встречи начиная с выезда в Бёрнли», — цитирует испанского специалиста официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» набрал 89 очков и вновь возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги, сместив «Ливерпуль». В тройку лидеров соревнования входит также «Тоттенхэм Хоттспур» (70).