УЕФА оштрафовал «Зенит» на € 10 тыс., киевское «Динамо» — на € 60 тыс.

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решения по итогам расследований ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит» (2:1) и «Динамо» (Киев) — «Челси» (0:5), которые состоялись 14 марта, сообщает пресс-служба организации.

УЕФА принял решение оштрафовать «Зенит» на € 10 тыс. за ущерб, нанесённый его болельщиками. Клуб из Санкт-Петербурга обязали в течение 30 дней связаться с представителями «Вильярреала» для согласования выплаты компенсации.

Более строгое наказание получило «Динамо». Украинский клуб будет вынужден заплатить € 60 тыс. из-за нарушения нескольких пунктов правил. Во время матча с лондонцами фанаты использовали пиротехнические изделия и лазерные указки, бросали предметы, выбегали на поле и блокировали лестничные проходы. Кроме того было зафиксировано нарушение в использовании комплекта игровой формы.

Напомним, «Зенит» и «Динамо» завершили выступление в плей-офф Лиги Европы на стадии 1/8 финала.