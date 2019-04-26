Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Краснодар» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА оштрафовал «Зенит» на € 10 тыс., киевское «Динамо» — на € 60 тыс.

УЕФА оштрафовал «Зенит» на € 10 тыс., киевское «Динамо» — на € 60 тыс.
Футбол / Лига Европы

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решения по итогам расследований ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Зенит» (2:1) и «Динамо» (Киев) — «Челси» (0:5), которые состоялись 14 марта, сообщает пресс-служба организации.

УЕФА принял решение оштрафовать «Зенит» на € 10 тыс. за ущерб, нанесённый его болельщиками. Клуб из Санкт-Петербурга обязали в течение 30 дней связаться с представителями «Вильярреала» для согласования выплаты компенсации.

Более строгое наказание получило «Динамо». Украинский клуб будет вынужден заплатить € 60 тыс. из-за нарушения нескольких пунктов правил. Во время матча с лондонцами фанаты использовали пиротехнические изделия и лазерные указки, бросали предметы, выбегали на поле и блокировали лестничные проходы. Кроме того было зафиксировано нарушение в использовании комплекта игровой формы.

Напомним, «Зенит» и «Динамо» завершили выступление в плей-офф Лиги Европы на стадии 1/8 финала.

РФС оштрафовал «Зенит», ЦСКА и «Динамо» на 100 тыс. рублей за кричалки фанатов
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент