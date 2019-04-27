Неймар: никто не хочет видеть удары и пинки – это будет ММА или бокс

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поделился мнением о критике своей игры.

«Критики раньше беспокоили меня намного больше, чем сейчас. Вероятно, большое количество фолов связано с тем, как я играю, соперники нервничают. Фанаты стали больше защищать тех, кто нарушает правила, а не того, кто идёт в обводку.

Я никогда не переставал идти в дриблинг и искал себя на поле. Иногда раздражает критика моей игры. Мой стиль — это то, что приводит фанатов на стадион. Никто не хочет видеть удары ногами и руками, пинки — это будет MMA или бокс», — цитирует Неймара El Mundo.

В 14 матчах чемпионата Франции на счету бразильца 13 голов (4 – с пенальти) и 7 результативных передач. «ПСЖ» за несколько туров до окончания чемпионата стал недостягаем для соперников, а в 1/8 финала Лиги чемпионов парижане вылетели от «Манчестер Юнайтед».