«Арсенал»: можно бесконечно смотреть, как твоя команда громит «Спартак»

Тульский «Арсенал» опубликовал репортаж о домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоялась 25 апреля и завершилась со счётом 3:0 в пользу «оружейников». Авторами голов стали полузащитники Сергей Ткачёв и Резиуан Мирзов, а также нападающий Эванс Кангва.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как твоя команда громит «Спартак», — говорится в сообщении «Арсенала» в «Твиттере».

Репортаж «Арсенала» о матче со «Спартаком» можно посмотреть в YouTube.

Красно-белые, набрав 39 очков, занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «оружейники» (38) — шестое.

В 26-м туре российского первенства московская команда на своём поле сыграет с казанским «Рубином», а клуб из Тулы в гостях встретится с «Оренбургом». Оба матча состоятся 29 апреля.