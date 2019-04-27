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Автобус подмосковной футбольной команды загорелся по пути на матч

Фото: РИА Новости
Автобус подмосковной футбольной команды загорелся по пути на матч
Футбол / Прочие турниры

Футбольная команда «Метеор» из Балашихи столкнулась с проблемами по пути в Домодедово, где ей предстояло принять участие в гостевом матче с соперниками из «Пересвета-2».

На 35-м километре Каширского шоссе, у посёлка Ям, автобус с надписью «ДЮСШ «Метеор» загорелся. Команде удалось оперативно покинуть транспортное средство. В ходе инцидента никто не пострадал. Автобус в итоге не уцелел и сгорел полностью, а футболистам пришлось добираться на матч другим транспортом. О причинах возгорания транспортного средства пока не сообщалось.

«Частный автобус следовал по маршруту Балашиха — Домодедово. Заявка поступила в 11:25, площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Никто не пострадал. Пассажиры, 20 человек, были доставлены к месту следования другим транспортом», — приводятся слова представителей МЧС на сайте телеканала «360».

«Метеор», несмотря на инцидент, одержал победу в матче с «Пересветом-2» со счётом 2:0.

Видео с горящим автобусом ФК «Метеор» можно посмотреть в YouTube.

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