Дубли Азмуна и Ткачука — в видеообзоре матча «Зенит» — «Крылья Советов»

В 26-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Счёт на 9-й минуте открыл Сердар Азмун, замкнувший прострел Юрия Жиркова. На 30-й минуте Азмун оформил дубль, отличившись после передачи Артёма Дзюбы. На 35-й минуте Дзюба прострелил вдоль ворот, мяч попал в Тараса Бурлака и отлетел в ворота. Мяч был записан на счёт Бурлака в качестве автогола. В конце первого тайма дублем отметился Денис Ткачук, сократив разрыв в счёте до минимума. В компенсированное время второго тайма окончательный счёт установил Игорь Смольников.

«Зенит», набрав 57 очков, по-прежнему возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Крылья Советов» (27) — на 13-м месте в таблице.