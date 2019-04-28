Стоцкий — о 1-м голе за «Краснодар»: эмоции положительные, главное, что выиграли

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий прокомментировал победу команды в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:0), а также свой дебютный гол за основной состав.



«Эмоции положительные, главное, что мы выиграли сегодня. Без разницы, кто забил бы, были бы такие же эмоции от победы.



С ЦСКА планировали играть как обычно. Мы давно не выигрывали, я думаю, что мы психологически решили играть на контратаках, у нас довольно хорошо получались выбегания.



Что команда сказала о моём первом мяче и о голе Уткина? Ребята в раздевалке поздравили с забитыми мячами, особо ничего не обсуждали.



Я думаю, ключевым моментом было то, что мы не пропустили и забили два гола. Каждый был важен, забили быстрый гол, и уже игралось легче. Когда счёт стал 2:0, мы уже сконцентрировались на обороне.



Впереди ещё игры, посмотрим, было ли это принципиальной победой. Понятно, что это была важная игра, и мы рады, что одержали победу.



Какие у нас шансы на попадание в Лигу чемпионов? Нужно делать всё, что от нас зависит, и играть каждый матч на победу. В конце чемпионата уже будем подводить итоги», — передаёт слова Стоцкого корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Д. Уткин — о дебютном голе в РПЛ: я наконец-то забил, у меня всё получилось