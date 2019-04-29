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Победный гол Фарфана на 88-й минуте — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Енисей»

Победный гол Фарфана на 88-й минуте — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Енисей»
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 67-й минуте защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин отправил мяч в собственные ворота. На 84-й минуте полузащитник гостей Михаил Костюков сравнял счёт. Через 4 минуты «железнодорожники» вновь вышли вперёд — автором гола стал хавбек Джефферсон Фарфан. Таким образом, «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 10 матчей.

Московский «Локомотив» набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» (16) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.

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