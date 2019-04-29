«Атлетико» хочет увеличить отступные за Родри, который интересен «Ман Сити»

Мадридский «Атлетико» намерен подписать новый контракт с полузащитником Родриго Эрнандесом. Об этом сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб хочет увеличить сумму отступных в соглашении с игроком. В данный момент она составляет € 70 млн евро, и на Родри уже нацелился «Манчестер Сити». Хавбек хочет остаться в стане «матрасников», но руководство клуба намерено обезопасить себя и приготовило ему новый контракт.

22-летний Родриго перешёл в «Атлетико» прошлым летом из «Вильярреала». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 31 матче испанского национального чемпионата, стал автором двух забитых мячей, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.