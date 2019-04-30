Источник: Неймар сообщил Марсело, что хочет играть за «Реал»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщается в «твиттере» телешоу El Chiringuito.



По информации источника, 27-летний футболист уже сообщил о своём желании партнёру по сборной Бразилии защитнику Марсело, выступающему за «сливочных».



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн – именно эти деньги были прописаны в его контракте в качестве отступных. Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой бразилец хочет покинуть стан парижан и вернуться в каталонский клуб или перейти в «Реал». При этом как «ПСЖ», так и отец и агент игрока исключали уход форварда.



В нынешнем сезоне Неймар провёл 14 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 13 голами и 6 результативными передачами.

Часть имущества Неймара заблокирована по делу о неуплате налогов