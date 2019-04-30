А. Егоров: в ворота «Зенита» должен был быть пенальти, Оздоев держал Шейдаева

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров выразил мнение, что арбитр матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» – «Крылья Советов» (4:2) Алексей Еськов в одном из эпизодов должен был назначить пенальти в ворота хозяев.



«Что касается удаления Шейдаева, то он повёл себя некорректно, проявил эмоции, за что получил вторую жёлтую карточку. Всегда говорю, что эмоции мешают думать и принимать верные решения. Это футбол, Шейдаев знал, что у него уже есть жёлтая карточка.



Но стоит сказать о моменте, когда в начале второго тайма во время единоборства Шейдаева и Оздоева Еськову нужно было назначать пенальти в ворота «Зенита». Оздоев двумя руками придержал Шейдаева в штрафной площади. Возможно, нападающий «Крыльев» чуть красиво упал, но на повторе видно, что это пенальти», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.