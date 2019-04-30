Источник: Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрёл автомобиль Bugatti. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, автомобиль модели La Voiture Noire обошёлся футболисту в € 11 млн. Мощность двигателя авто составляет 1500 лошадиных сил. Машина может развивать скорость до 420 км/ч.

Впрочем, проехаться на новом автомобиле португальский форвард сможет не раньше 2021 года, так как до этого срока инженеры будут заниматься его наладкой.

34-летний Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. Зарплата игрока, по некоторым данным, составляет € 30 млн. В нынешнем сезоне в 28 матчах Серии А нападающий которых забил 20 голов.