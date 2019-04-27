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Роналду забил 600-й гол на клубном уровне

Роналду забил 600-й гол на клубном уровне
Футбол / Италия

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:1).

Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», этот мяч стал для 34-летнего португальского футболиста 600-м в карьере на клубном уровне. Из них пять голов Роналду забил за лиссабонский «Спортинг», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал». За «Ювентус» форвард успел отличиться 27 раз.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Реала». Сумма трансфера превысила € 100 млн. В нынешнем сезоне туринская команда досрочно завоевала титул чемпиона Италии, а также добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила «Аяксу».

«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

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