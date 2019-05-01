Погба ответил на критику со стороны бывших футболистов «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на критику со стороны бывших футболистов клуба Роя Кина и Пола Скоулза, ныне выступающих в роли экспертов на британском телевидении.



«Критика британских экспертов? Меня это не беспокоит. Они получают деньги за то, что говорят на камеру. Я же выполняю свою работу на поле. Они могут говорить всё, что захотят, раз им за это платят. Мне не платят за слова. Я получаю деньги за игру в футбол и борьбу на поле за свою команду. Вот и всё», — цитирует Погба Daily Express со ссылкой на RMC.



Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне 26-летний французский полузащитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 13 голов и 9 результативных передач, а также получил 5 жёлтых карточек.

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