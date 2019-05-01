Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьеры

Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.



34-летний голкипер не принял участия ни в одном матче в нынешнем сезоне из-за серьёзной травмы колена, полученной весной прошлого года. В последний раз Адлер вышел на поле 29 апреля 2018 года.



«Я бы хотел играть больше, но, несмотря на травмы, я замечательно провёл время в «Майнце». Меня здесь очень здорово приняли. Мне нравятся местные люди и сам город. Считаю, что это отличное место для завершения профессиональной карьеры», — заявил Адлер.



Адлер является воспитанником «Байера-04», в составе которого дебютировал в 2002 году, после чего защищал цвета клуба на протяжении 10 лет. В 2012 году голкипер перебрался в «Гамбург». После пяти лет в команде в 2017 году перешёл в «Майнц». В период с 2008 по 2013 год Рене вызывался в сборную Германии.