Россиянка Пустовойтова обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, которая входит в топ-10 женщин-рефери ФИФА, обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» — «Барселона», сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча состоится 18 мая на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



В роли ассистентов главного арбитра выступят Екатерина Курочкина из России и Петруца Югулеску, представляющая Румынию. Четвёртый рефери — Каталин Кульчар из Венгрии. Запасным помощником арбитра на этот матч назначена Каталин Терек из Венгрии.



В нынешнем сезоне Пустовойтова работала на двух матчах женской Лиги чемпионов, в том числе обслуживала ответную встречу 1/8 финала турнира «Атлетико» — «Вольфсбург» (0:6).

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