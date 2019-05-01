«Барселона» — «Ливерпуль»: объявлены стартовые составы команд

«Барселона» и «Ливерпуль» объявили составы на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Видаль, Коутиньо, Месси, Суарес.

Запасные: Силлессен, Семеду, Юмтити, Артур, Аленья, Дембеле, Малком.

"Ливерпуль": Алисон, Матип, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Милнер, Фабиньо, Кейта, Вейналдум, Мане, Салах.

Запасные: Миньоле, Ловрен, Фирмино, Хендерсон, Шакири, Ориги, Александер-Арнольд.

Напомним, первый матч команды сыграют на «Камп Ноу». Начало — в 22:00. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Бьорном Куйперсом из Нидерландов. Ему помогать будут Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Анастасиос Сидиропулос (Греция). Ответный матч состоится 6 мая на «Энфилде».

Напомним, в 1/4 финала «Барселона» прошла «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0), а «Ливерпуль» — «Порту» (2:0, 4:1).

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