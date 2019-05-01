Гвардиола посетит матч «Барселона» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем», сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, на игре наставник «горожан» будет присутствовать вместе с отцом — Валенти.

В последний раз матч на «Камп Ноу» 48-летний специалист посещал в марте 2015 года, когда ещё работал с «Баварией». Тогда его бывшая команда с минимальным счётом (1:0) обыграла нынешнюю.

Напомним, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут борьбу за победу в английской Премьер-лиге. За два тура до окончания чемпионата команда Гвардиолы опережает конкурента на одно очко. Из Лиги чемпионов «горожане» вылетели на стадии 1/4 финала, уступив «Тоттенхэму Хотспур» (0:1, 4:3).