Моуринью: Месси проводит феноменальный сезон, его уже ждёт «Золотой мяч»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью оценил выступление форварда «Барселоны» Лионеля Месси в текущем сезоне.

«Я не говорю, что Месси будет особенным сегодня вечером, потому что он особенный всё время. Он забил два мяча „Манчестер Юнайтед“, он постоянно забивает по два мяча. Мы знаем, что этот человек может изменить ситуацию на поле, как это было в игре с „Манчестер Юнайтед“. Он получил пространство, пошёл в дриблинг, удар — 1:0, и игра в твоих руках. Он проводит феноменальный сезон, и теперь, когда „Ювентус“ и Криштиану остались за бортом турнира, он знает, что его ждёт „Золотой мяч“», — цитирует Моуринью RT.

В текущем сезоне на клубном уровне Месси сыграл 45 матчей, забил 46 мячей и отдал 22 результативные передачи.