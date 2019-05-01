Моуринью оценил шансы «Барселоны» и «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался о шансах «Барселоны» и «Ливерпуля» в очном противостоянии в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» силён, ван Дейк феноменален. И затем, в каждой игре, ну хорошо, не в каждой, но Фирмино, Салах и Мане забивают и забивают. Назовите мне игру, в которой Салах, Фирмино и Мане — все трое вместе не забили. Это случается очень редко.

Реальность такова, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» играл в финале, а в этом сезоне он вышел в полуфинал с, по моему мнению, 50-процентным шансом попасть в финал. Я думаю, что, если «Барселона» сыграет с «Ливерпулем» второй матч точно так же, как она сыграла первый матч на «Олд Траффорд», у неё будут проблемы.

Думаю, что в первом матче «Барселона», очевидно, выйдет, чтобы атаковать, но, как я уже говорил, Мане, Салах, Фирмино не настолько прямолинейные. Учитывая стиль «Барселоны», они очень опасны, они могут навредить «Барселоне», — цитирует Моуринью Mirror.

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