Болельщики «Локомотива» признали Фарфана лучшим игроком апреля

Завершилось голосование среди болельщиков «Локомотива», в котором они выбирали лучшего футболиста в составе своей команды в апреле.



Победу одержал Джефферсон Фарфан, за которого отдал голоса 9241 человек — или 72,4%. В апреле перуанец забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. В матчах с «Ростовом» и «Енисеем» голы Фарфана стали победными.



Второе место у Антона Миранчука — 1855 голосов, или 14,5%. Третье — у Алексея Миранчука — 1072 голоса, или 8,4%. Далее расположились Мацей Рыбусь — 342 голоса, или 2,6%, а также Владислав Игнатьев — 240 голосов, или 1,8%, сообщает официальный сайт красно-зелёных.

«Локомотив» после 26 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги вторую позицию.