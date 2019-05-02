Аллегри: у меня веские причины для того, чтобы продолжать работать в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что планирует в скором времени встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить планы на будущее.
«Нам нужно будет встретиться с президентом, чтобы вместе спланировать будущее. Каждый год «Ювентус» должен быть конкурентоспособным во всех турнирах. У меня есть веские причины для того, чтобы продолжать работать.
Завтра нас ожидает прекрасное дерби против «Торино». Соперник желает нас победить, чтобы у них была возможность бороться за выход в Лигу чемпионов. Нам нужно быть внимательными», — приводит слова Аллегри пресс-служба туринской команды.
«Ювентус» досрочно завоевал чемпионский титул в Серии А. Календарь матчей чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».
Аллегри — экспертам: заткнитесь, вы ничего не понимаете в футболе