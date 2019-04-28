Аллегри — экспертам: заткнитесь, вы ничего не понимаете в футболе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча 34-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером» (1:1) вступил в словесную перепалку с экспертами Sky Sport Italia. 51-летнему специалисту не понравилось замечание экс-футболиста «Интера» Даниэле Адани о том, что подход к тактике итальянских тренеров не даёт результат в еврокубках.

«С «Аяксом» мы пострадали от их контратак, а не от игрового стиля. Соперник провёл выдающийся матч, хотя в Амстердаме действительно играли лучше. То же самое относится и к игре с «Интером». Очевидно, что когда ты отдаёшь много неточных передач, ты рискуешь.

В Италии все стали экспертами в футболе, и это реальная проблема. Теперь заткнитесь, а я буду говорить, потому что вы ничего не понимаете в футболе. Сидите там за столом, читаете книги, но понятия не имеете о спорте на практике. Я выиграл шесть скудетто!» — сказал Аллегри и ушёл с интервью.

«Ювентус», набрав 88 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Интер» (62) занимает третье место.

В 35-м туре клуб из Турина на своём поле 3 мая проведёт дерби с «Торино», а миланская команда на следующий день в гостях сыграет с «Удинезе».