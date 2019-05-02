Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем Кейн

Форвард «Барселоны» Лионель Месси входит группу игроков, которые забили больше всех мячей командам из топ-6 английской Премьер-Лиги, сообщает "твиттер" MisterChip.

Если сравнивать Месси с нынешними игроками АПЛ, то по этому показателю аргентинский нападающий уступает только соотечественнику Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 43 гола и Джейми Варди («Лестер») — 31 гол. При этом он опережает Питера Крауча («Бернли») — 22 гола и Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур») — 21 гол. Сам Месси в играх с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпулем», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсеналом» отметился 26 результативными ударами. Столько же на своём счету имеет полузащитник Эден Азар («Челси»).

Напомним, Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В составе каталонского клуба он сыграл 683 матча и забил 600 мячей.